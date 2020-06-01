Фестиваль военной песни состоится в режиме онлайн

В этом году традиционный, XIV по счету Всеволожский патриотический марафон военной песни пройдет в онлайн-формате, поэтому изменились условия проведения основных мероприятий.

Оргкомитет сообщает, что в Патриотическом марафоне принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители, ранее участвовавшие в фестивалях «22 июня, ровно в четыре часа…» (на озере Каменка 27 км Дороги жизни) и «Песня в солдатской шинели» (у мемориала «Лемболовская твердыня»).

Участники Патриотического марафона должны представить организаторам в срок до 15 июня видеоматериалы: архивную видеозапись одного (любого на выбор) творческого выступления в местах проведения мероприятий продолжительностью не более 5 минут; видеообращение солиста, автора-исполнителя, руководителя коллектива с кратким рассказом о себе (о коллективе), впечатлениях о проведении Патриотического марафона.

Видеоряд по итогам Патриотического марафона будет опубликован на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» не позднее 24 июня. Все выступившие будут награждены дипломами за участие.

Фото Антона Ляпина из архива