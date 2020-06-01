Пешком по древней дороге

Когда Алексей Шварев 22 мая опубликовал этот пост в социальных сетях, он не ожидал, что будет такая реакция.

Алексея Николаевича Шварева у нас знают как исследователя и защитника сооружений Карельского укрепрайона. Много людей подписаны на его страничку и с удовольствием читают его заметки. Иногда Алексей выставляет документы о Всеволожском районе, которые он находит, копаясь в архивах.

Но 22 мая Алексей решил обнародовать заметку своего отца – Николая Михайловича Шварева – о том, как тот в 2018 году прошел пешком от железнодорожной станции «Черная речка» до поселка Воейково. Статья Николая Михайловича называлась «От Шлиссельбурга к Колтушам пешком». Удивительно то, что длина этого пути составляет 17 километров, а Николай Михайлович преодолел его, когда ему было 76 лет.

Это – незаурядный человек. Он – кандидат технических наук, но начиная с 2000 года серьезно увлекся историей Новгородского государства, то есть историей нашего края, какой она была до прихода шведов и финнов. А точнее – его больше всего интересует субстратная топонимика. Для этого он неделями сидит в Российской Национальной библиотеке (в «Публичке») и изучает документы. На основе его исследований уже были напечатаны две статьи в научных журналах. А еще ради новых открытий он много ходит пешком, по преимуществу в Новгородской и Ярославской областях.

Во время изучения литературы он узнал, что существовала древняя дорога от Шлиссельбурга до города Корела (сейчас – Приозерск), и что ученые до сих пор так не сошлись во мнениях, где проходила эта дорога. Тогда Николай Михайлович Шварев стал внимательно читать древние карты и обнаружил обозначенную дорогу. Она шла от Шлиссельбурга к реке Охте – там, где стояла крепость Ниеншанц.

Местность в то время была суровой, вокруг только болота да дикие леса, поэтому Николай Михайлович решил, что хоженая дорога могла быть только одна. И что она является отрезком пути от крепости Шлиссельбург до крепости Корела. Другого пути вдоль Невы не было. Вот этот отрезок пути Николай Михайлович и решил пройти своими ногами. В 2018 году он приехал на железнодорожную станцию «Черная речка» и пошел оттуда в сторону поселка Колтуши в соответствии с древними картами. По пути фотографировал, описывал все, что увидел. Получилось интересно. И в 2020 году его сын выложил это описание на своей страничке.

А так как страничка Алексея Шварева имеет большую популярность, то заметку Николая Михайловича увидели многие. И уже через четыре дня преподаватель Колтушской СОШ, руководитель поискового объединения «За други своя» Юлия Трощенко вместе с двумя воспитанниками из объединения – Соней и Ильей – тоже прошла по этой дороге. Точнее, они выбрали самый доступный для детей участок (длиной 5 километров). Цель была: на основе исследований Николая Шварева разработать новый историко-патриотической маршрут для детей. Это как раз соответствует призыву правительства Ленинградской области – искать и предлагать новые познавательные туристические маршруты.

У Юлии Игоревны Трощенко получился очень интересный опыт:

– Вдоль этого маршрута детям можно рассказать всю историю Всеволожского района, начиная Новгородского государства и строительства крепости Орешек, при этом обязательно рассказать о коренных жителях края (корелах и ижорах) затем перейти к шведской оккупации. По дороге нам встретился Андреевский скит Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где детям можно было рассказать об истории православия в наших краях. Затем есть Коркинское озеро, где стоит памятный знак, – о том, что во время Великой Отечественной войны здесь был Штаб Красной Армии, и как раз древняя дорога частично совпадает со знаменитой «Дорогой смерти». Можно детям рассказать, что такое «Дорога смерти», как защитники Родины шли по ней на Невский «пятачок», а назад не возвращались.

А так как вдоль пути то и дело попадались современные усадьбы, то можно было плавно перейти к современной истории края. Дорога пролегает в красивом месте, конечно, она местами разрыта и уничтожена. И хотелось бы поставить вдоль нее указатели, что здесь когда-то был древний путь от Шлиссельбурга к крепости Ниеншанц, и также – что здесь во время войны проходила «Дорога смерти».

Кстати, Юлия Трощенко рассказала, что, когда она с детьми шла по выбранному участку, мимо проехали велосипедисты и какая-то семья с детьми прошла пешком. И велосипедисты, и незнакомая семья рассказали, что идут в первый раз и что они прочитали об этом маршруте в интернете. Вот так иногда неожиданно оборачивается публикация в социальных сетях.

Кстати, в разговоре со мной Николай Михайлович Шварев рассказал, что много лет назад он отвез своего сына Алексея в пионерский лагерь возле озера Высокое. И там показал сыну полуразрушенный дот из линии Маннергейма. Впечатление у ребенка оказалось настолько сильное, что из него вырос активный исследователь и защитник дотов. И, может быть, из тех детей, которые сейчас пройдут по новому маршруту, тоже вырастут защитники истории.

Людмила Однобокова

Фото Н.М. Шварева

На фото – современный пейзаж на древней дороге