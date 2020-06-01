Объявления

Работающим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, электронные больничные будут продлены до 11 июня.

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.

Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный реестр сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный больничный лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работником медицинской организации. Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.