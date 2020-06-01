Всеволожские дети успешно участвуют в онлайн-конкурсах

Юный житель поселка Токсово Максим Березин завоевал второе место в межрегиональном военно-патриотическом конкурсе «Наследие победы», посвященном 75-летию Великой Победы. Максим выступал в возрастной категории 8–10 лет с песней «Солдатам великой войны».

Он хорошо исполнил эту песню, потому что занимается в образцовой студии «Дети солнца» у руководителя Алены Придеиной. Надо сказать, что Максим не только поет, он еще и бегает на лыжах, участвует в различных соревнованиях, в прошлом году занял третье место в Кубке Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Когда дети ведут активный образ жизни, то это чаще всего – результат работы их родителей.

Во Всеволожском районе родители активные. И пока соблюдался режим самоизоляции, многие из них позаботились, чтобы их дети выступали на различных онлайн-площадках. К сожалению, информация в газету «Всеволожские вести» поступила не обо всех победителях. Мы знаем только, что их в нашем районе оказалось много. Например, недавно к нам пришло сообщение, что маленькая жительница Всеволожского района Вероника Свита стала победительницей международного онлайн-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «День Победы глазами детей». Вероника нарисовала и отправила на этот конкурс тюльпаны. И строгое жюри присудило ей первое место. Веронике Свита всего пять лет. И она тоже не только любит рисовать, но и является участницей образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица».

Успехами таких разносторонне одаренных детей могут гордиться не только родители, но и весь район.

Людмила Однобокова