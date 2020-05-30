Проект «Без срока давности» развернулся в Ленинградской области

В 2018 по поручению президента России Владимира Путина был разработан просветительский проект «Без срока давности». Он включает в себя несколько направлений. Одно из них – создание 23-томного сборника документов о злодеяниях фашистов на оккупированной территории. Каждый том будет посвящен отдельному региону.

Активная работа над документами в нашем регионе началась в марте 2020 года. Завершен первый этап работы – 28 мая об этом отчиталась рабочая группа проекта на онлайн-брифинге администрации Ленинградской области. Во встрече принимали участие: директор Ленинградского Государственного архива Юлия Крипатова, заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша, начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко и кандидат исторических наук, автор предисловия к сборнику Дмитрий Асташкин.

Самое важное, что прозвучало на онлайн-брифинге, – собрано 225 документов о преступлениях фашистов над мирным населением в Ленинградской области. Из них 102 документа предоставлено Ленинградским областным Государственным архивом, 94 документа найдено в Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга, 29 документов были рассекречены в архиве Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В их числе – кино- и фото материалы, трофейные документы, захваченные у немцев, материалы из фонда Ленинградского штаба партизанского движения, и также свидетельства, собранные Чрезвычайной государственной комиссией по расследованию злодеяний фашистов, которая работала на территории Ленинградской области в 1943–1949 годах. Эта комиссия собрала огромное количество обвинений фашистам. В наше время часто упускают из виду, но надо все время напоминать молодому поколению, что в феврале 1946 года на Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей выступали не только жители блокадного Ленинграда, но и жители Ленинградской области.

На втором этапе работы над сборником «Без срока давности» документы будут разделены на шесть тем. Это, например: карательные операции против мирного населения, преступления против детства, подавление мирного населения голодом, принудительные работы и нечеловеческое отношение к людям в концентрационных лагерях. Конечно, читать этот сборник будет тяжело в психологическом отношении. Но, как высказался Владимир Путин, давая это поручение, полуправда создает лазейки и служит поводом для фальсификации истории. Поэтому выпустить сборник очень важно сейчас, когда страна отмечает Год памяти и славы. Никогда раньше подобные документы в России не печатались в полном объеме.

Они полностью развеивают миф о том, что граждане СССР смогли бы мирно жить в оккупации. Каждый шестой житель на оккупированной территории погиб от рук фашистов. В одной только Ленинградской области погибло 140 000 человек, было угнано в рабство 250 000 человек. Особенно зверствовали фашисты в концентрационных лагерях. Только в одном городе – в Гатчине действовало 4 концентрационных лагеря, а в Гатчинском районе – итого больше. В самом знаменитом концентрационном лагере из Гатчины – в ДУЛАГе 154 – замучено 19 000 человек. Немцы его иногда с издевкой называли «Лагерь добровольно умирающих».

В отдельную строку идут изуверства над больными людьми. В ноябре 1941 года в Сиворицах (сейчас это – село Никольское Гатчинского района), в психиатрической больнице имени Кащенко с помощью вспрыскивания яда были убиты все пациенты, а затем и медицинские сотрудники вместе с главврачом. На мызе Васильковичи Лужского района (недалеко от Оредежа) каратели зверски расправились с девушками, которые создали свою, ленинградскую, организацию «Молодая гвардия». Сюда же, на мызу Васильковичи, свозили для расстрела цыган. Помимо этого повсеместно совершались грабежи мирного населения, побои, принудительные работы.

Для сборника подготовлены также документы, показывающие волю местного населения к сопротивлению. Например, есть клятва пионеров, попавших под немецкую оккупацию. Она начинается традиционными словами: «Я, юный пионер СССР…», а заканчивается словами: «клянусь до последних сил помогать Красной Армии и красным партизанам».

Как сообщили участники онлайн-брифинга, на втором этапе работ к документам будут составлены комментарии, и будет проведена редакторская работа над сборником. Книгу планируется выпустить в ноябре 2020 года, а к читателям она попадет, скорее всего, в декабре 2020 года. И это будет достойным завершением Года памяти и славы.

Людмила Однобокова