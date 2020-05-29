У нас тут крицы валяются…

26 мая Андрей Федотов, который проживает в деревне Куйворы Всеволожского района, решил прогуляться по лесной дороге. Он выбрал путь, который сейчас называют «Дорогой смерти». Около 80 лет назад это был широкий тракт, по которому от Ленинграда шли войска на Невский «пятачок». Назад они не возвращались. Сейчас дорога заросла кустами, а местами превратилась в лесную тропу.

На одном из таких участков, который ведет от скита Андрея Первозванного на Агафоновом лугу к урочищу Березовское – дорога была когда-то мощеной, а сейчас она сузилась. И на обочине этой тропы наблюдательный Федотов заметил в траве что-то блестящее. Это оказалась крица. Обнаружив ее, он сразу же позвонил в газету «Всеволожские вести».

Как предполагает Андрей Владиславович, крица лежала не на своем первоначальном месте. Видимо, на «Дороге смерти» побывали «черные археологи». Своими металлоискателями они исследовали дорогу, где-то неподалеку металлоискатель обнаружил крицу, горе-поисковики откопали ее, но по безграмотности не поняли, что это такое, и выбросили у дороги.

Крица – это заготовка болотного железа. Такие заготовки были распространены на Руси вплоть до XVIII века. В 1632 году царь Михаил Федорович Романов издал указ о строительстве железоделательного завода возле Тулы. С этого времени в нашей стране начинается промышленная разработка металла. А до XVII-XVIII веков русичи добывали металл из болот. Благо, что болот и лесов на древней Руси было великое множество.

Качество «болотного» железа, конечно, хуже, чем из горной руды. И его не хватало, поэтому металл подкупали у немцев и шведов, где к тому времени были открыты горные месторождения. Закупленное железо везли в столицу на кораблях, а потом на лошадях. Дорога пролегала либо из Германии по суше, либо из Скандинавии через Ладожское озеро.

Имеются данные, что в России «болотное» железо добывали вблизи Пскова, Новгорода, Владимира, Ярославля, Смоленска, Рязани, в Карелии (возле Олонца и Заонежья) и в районе Ладожского озера. В Новгородской республике был даже город под названием Устюг Железный. Некоторое время он считался центром производства железа на севере Восточной Европы.

Если вода в болоте была рыжая, то умные крестьяне понимали, что в воде большое количество железа. Древние русичи пользовались почти такими же щупами, как современные поисковики. С помощью этих простейших приспособлений они исследовали «рыжее» болото. Когда острый конец щупа утыкался во что-то твердое, лопатой вытаскивали кусок болотной руды. В этом куске было много всякого шлака и примесей. Очищали его от тонкого слоя растений и отправляли на переплавку.

Для этого устраивали небольшие глиняные печи прямо возле болота или дома в деревне. Это были примитивные домашние домницы. Иногда просто раскапывали большую яму и укрепляли ее стенки. За один раз в такую домницу можно было положить около 10 килограммов болотной руды вперемешку с древесным углем, для которого подходили только такие деревья, как дуб, граб, береза (месторождения каменного угля в то время еще не были открыты). Из сосны и ели уголь получался хрупкий и неэффективный.

Как только руда в печи расплавлялась, через специальное отверстие ее выливали в форму, где она остывала. Полученный кусок железа назывался крицей. Он не всегда имел строгие очертания, иногда это был бесформенный кусок. Железо в крицах было пористым, в нем сохранялись многие примеси. И для того чтобы из него что-то изготовить, его надо было заново переплавлять. Но крицы хорошо продавались на базаре и стоили очень дорого. Купивший крицу человек мог сделать из нее все, что угодно: цепи, котлы или оружие. Поэтому на севере России иногда целые деревни зарабатывали добычей болотной руды и продажей криц.

Та крица, которую обнаружил Андрей Федотов, весит около 12 килограммов (смотрите фото). Снаружи она рыжего цвета, потому что заржавела. Но когда Андрей дома отпилил кусок, перед ним предстало обычное по цвету железо, правда, пористое, рыхлое.

Крица лежала возле дороги, следовательно, много десятков лет назад ее куда-то везли на продажу. Это место сейчас называется «Дорогой смерти», но, по некоторым данным, в давние времени это был путь от крепости Орешек до реки Охты. Монахи из скита Андрея Первозванного утверждают, что здесь пролегал древний путь из Скандинавии в Византийскую империю, и он был весьма оживленным. Служители церкви даже уверяют, что когда-то по этой дороге прошел святой апостол Андрей Первозванный.

Поэтому в том, что здесь оказалась утерянная кем-то крица, нет ничего удивительного.

Наш край имеет богатую историю, и здесь можно найти много интересного. Но истинную ценность находки могут определить только начитанные, грамотные люди. Поэтому советуем жителям Всеволожского района: изучайте исторические книги и смотрите внимательно под ноги.

Людмила Однобокова

Фото Андрея Федотова

На снимке: найденная крица