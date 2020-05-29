Парламентарии области поддержали инициативу Игонина о дневной тишине

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях», предусматривающие штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 23 до 7 часов, сообщается на официальном сайте регионального представительного органа власти.

Инициировал законопроект депутат от Всеволожского района Алексей Игонин. В первом чтении законопроект был принят 29 апреля, в ходе процедуры второго чтения поправок к документу не поступило.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Люди, вынужденные целыми днями в период карантина находиться дома, сполна прочувствовали, что такое ремонт в квартире соседей. Благодаря солидарности депутатов, проголосовавших за «Закон о тишине», в Ленинградской области устанавливается административная ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в период с 23 до 7 часов в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, а также в период с 13 до 15 часов – в любые дни.

Для граждан штраф составит от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

«Эта история апробирована в других субъектах. Послеобеденный сон для детей очень важен, особенно теперь, в режиме самоизоляции, когда детские сады в большинстве своем не работают. Ко мне поступают обращения от жителей, в особенности из микрорайонов Мурино, Кудрово, где проживает много молодых семей с детьми. Они жалуются на соседей, использующих нерабочие дни для производства шумных ремонтных и строительных работ», – рассказал Алексей Игонин.

«Закон абсолютно правильный, действительно сегодня люди оказались в непривычной для себя обстановке и вынуждены сидеть дома. При этом дневной детский сон никто не отменял, но какой сон – если сосед за стенкой сверлит или молотком стучит, а то и вовсе дискотеку устроил. Сегодня органы правопорядка не могут реагировать на такие ситуации, поскольку нет закона. Дело, конечно, не в штрафе, но люди поймут, что за такие действия может грозить наказание и лишний раз шуметь не будут», – согласился с депутатом спикер парламента Сергей Бебенин.

Принятый 27 мая закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.