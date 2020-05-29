На Дороге жизни появится памятник «Неизвестному водителю»

Памятник «Неизвестному водителю», напоминающий о подвиге шоферов Дороги жизни, соединявшей блокадный Ленинград с Большой землей, установят в сентябре.

Как сообщил блокадник и поэт Александр Городницкий, фонд которого стал инициатором установки памятника, они давно собирают народные средства на реализацию проекта. Смета расходов на изготовление и установку памятника составляет 3 млн рублей, из которых уже собрано 2,4 млн.

Идея создания памятного знака принадлежит блокадникам, вывезенным из Ленинграда по Дороге жизни – самому Городницкому и вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово. Художник и скульптор Александр Таратынов создал макет сооружения по сюжету стихотворения «Неизвестному водителю» Александра Городницкого:

Водитель, который меня через Ладогу вез,

Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.

Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, –

Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.

Водитель, который меня через Ладогу вез,

С другими детьми, истощавшими за зиму эту.

На память о нем ни одной не осталось приметы, –

Высок или нет он, курчав или светловолос.

Связать не могу я обрывки из тех кинолент,

Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.

Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,

Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца.

Глухими ударами била в колеса вода,

Гремели разрывы, калеча усталые уши.

Вращая баранку, он правил упорно туда,

Где старая церковь белела на краешке суши.

Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,

В других растворив своей жизни недолгой остаток.

Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,

За то, что вчера разменял я девятый десяток».

Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,

Лишь только заслышу капели весенние трели,

Водитель, который меня через Ладогу вез,

Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.

По словам создателей проекта, памятный знак представляет собой соединение трех символов – «полуторки» (грузовик ГАЗ-АA), образа спасенного мальчика, смотрящего на храм Николая Чудотворца сквозь открытую дверь кабины, и тетради со словами стихотворения о неизвестном водителе.

«Основные материалы изготовления памятного знака символизируют два времени – героическое прошлое (ржавый металл и бетон) и настоящее (полированный гранит и нержавеющая сталь), объединенных образом мальчика (литая бронза)», – говорится в описании проекта.