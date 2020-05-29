На Дороге жизни появится памятник «Неизвестному водителю»
Памятник «Неизвестному водителю», напоминающий о подвиге шоферов Дороги жизни, соединявшей блокадный Ленинград с Большой землей, установят в сентябре.
Как сообщил блокадник и поэт Александр Городницкий, фонд которого стал инициатором установки памятника, они давно собирают народные средства на реализацию проекта. Смета расходов на изготовление и установку памятника составляет 3 млн рублей, из которых уже собрано 2,4 млн.
Идея создания памятного знака принадлежит блокадникам, вывезенным из Ленинграда по Дороге жизни – самому Городницкому и вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово. Художник и скульптор Александр Таратынов создал макет сооружения по сюжету стихотворения «Неизвестному водителю» Александра Городницкого:
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, –
Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.
Водитель, который меня через Ладогу вез,
С другими детьми, истощавшими за зиму эту.
На память о нем ни одной не осталось приметы, –
Высок или нет он, курчав или светловолос.
Связать не могу я обрывки из тех кинолент,
Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.
Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,
Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца.
Глухими ударами била в колеса вода,
Гремели разрывы, калеча усталые уши.
Вращая баранку, он правил упорно туда,
Где старая церковь белела на краешке суши.
Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,
В других растворив своей жизни недолгой остаток.
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
За то, что вчера разменял я девятый десяток».
Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,
Лишь только заслышу капели весенние трели,
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.
По словам создателей проекта, памятный знак представляет собой соединение трех символов – «полуторки» (грузовик ГАЗ-АA), образа спасенного мальчика, смотрящего на храм Николая Чудотворца сквозь открытую дверь кабины, и тетради со словами стихотворения о неизвестном водителе.
«Основные материалы изготовления памятного знака символизируют два времени – героическое прошлое (ржавый металл и бетон) и настоящее (полированный гранит и нержавеющая сталь), объединенных образом мальчика (литая бронза)», – говорится в описании проекта.