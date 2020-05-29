Задача для бизнеса: работа назло всем кризисам

26 мая в России отмечался День российского предпринимателя. Однако праздник отечественным коммерсантам этой весной серьезно подпортила пандемия коронавируса, жестко ударив по бизнесу тысяч людей из-за введенных противоэпидемических ограничений. Впрочем, благодаря оперативным и очень нужным мерам властей Ленинградской области у предпринимателей появился шанс спасти свое дело.

На поддержку – миллиард и даже больше

В Ленинградской области до начала пандемии COVID-19 действовало свыше 60 тысяч малых и средних предприятий. Каждый четвертый житель из числа экономически активных ленинградцев трудился в сфере частного предпринимательства. Это большая цифра, но после окончания эпидемического карантина число таких фирм, скорей всего, сократится, а безработица, очевидно, возрастет.

Власти региона эти опасности хорошо понимают. И подготовили целый ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса в Ленобласти. Так, решением губернатора Александра Дрозденко из областного бюджета на поддержку пострадавших от пандемии предпринимателей был выделен миллиард рублей.

Также в антикризисной программе значится: снижение налога по упрощенной системе налогообложения; льготы по аренде муниципального и госимущества; возмещение затрат по оплате процентов по кредитам до 95%. Из других мер поддержки областных предпринимателей, которые касаются отдельных видов деятельности (розничной торговли, общественного питания, перевозки пассажиров, ветеринарной деятельности, сервисного обслуживания и ремонта автомобилей), анонсировано снятие налога на вмененный доход. На эти цели область потратит еще 250 миллионов рублей.

Малому бизнесу – арендные каникулы и отмена налогов

Постановление о мерах поддержки областных предпринимателей глава региона Александр Дрозденко подписал еще 24 апреля. Они действуют для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленобласти, заключивших договор аренды до 13 марта 2020 года.

Отныне предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, включенные в Единый реестр субъектов МСП, могут рассчитывать на отсрочку по оплате аренды помещений и земельных участков, собственниками которых является государство. Такая отсрочка дается предпринимателям в период с 1 марта по 31 мая текущего года. Внести арендные платежи в рассрочку можно вплоть до 31 декабря 2020 года.

Что еще предложили областные власти малому и среднему бизнесу?

Принято решение освободить от налога на имущество частных арендодателей коммерческой недвижимости, которые предоставят скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трех месяцев. Это существенное подспорье уже тем из предпринимателей, кто арендует для своего бизнеса помещения в частных торговых и бизнес-центрах.

Также областной Фонд поддержки предпринимательства ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. Кроме того, начиная с 15 апреля введены льготные микрозаймы на выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды помещений и коммунальных платежей.

Благодаря государственным субсидиям свои затраты смогут компенсировать и социальные предприниматели Ленобласти. К примеру, компенсации теперь возможны на изготовление или приобретение спорт-

инвентаря, электронного оборудования, оргтехники, мебели, полиграфической продукции, а также на аренду помещений для проведения массовых мероприятий любительского спорта. Тренерам детских секций и кружков для пожилых людей это может быть особенно полезно. Кроме того, таким предпринимателям будут доступны беззалоговые кредиты до 400 тысяч рублей под 7% годовых.

Займы, прямые выплаты и отсрочки по платежам

В конце апреля, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, значительно – с 9 до 30 – выросло число видов деятельности индивидуальных предпринимателей, которые получили право на материальную поддержку в виде прямых денежных выплат.

Это, в частности, предприятия торговли, реализующие некоторые непродовольственные товары (одежду, обувь, бытовую электронику и аудиотехнику, мебель, сувенирную продукцию, изделия народного промысла и другие), включая розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках. Также в этом списке предприниматели, чей бизнес связан с организацией конференций и выставок, кто занимается торговлей произведениями искусства и содержанием художественных галерей, предоставляет услуги временного проживания, а также проката и аренды имущества.

Отдельное решение областного правительства от 13 марта 2020 года признает пандемию COVID-19 форс-мажором – поэтому в период действия противоэпидемических ограничительных мер предпринимателям не будут начисляться неустойки, а контрагент не может взыскивать убытки. Это, без сомнения, поможет избежать многих потенциально конфликтных ситуаций, например между владельцами помещений и арендаторами.

Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области приступило к приему заявок на предоставление микрозаймов по сниженным ставкам – 6,5% и 7,75% годовых. Эти займы доступны как индивидуальным предпринимателям, так и юрлицам. Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей, они выдаются на срок до 3 лет. Займы по минимальной ставке 6,5% доступны предпринимателям, работающим в производственной сфере, сельском хозяйстве, а также для потребительских кооперативов.

Более подробно о конкретных мерах и действиях – по «горячей линии», которую Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил специально для областных предпринимателей: 8 (800) 302-08-13 (в рабочие дни и часы отвечает сотрудник, в остальное время можно оставить сообщение). Также интересующие вопросы можно задать через специальную форму на сайте www.813.ru.

Как получить субсидию или микрозайм

Чтобы получить областную субсидию, надо обратиться за консультацией в организацию поддержки предпринимателей и подготовить необходимые документы, подать заявку на конкурс и пакет документов в организацию поддержки в своем городе или районе. При положительном решении заключается договор на получение субсидии. Контакты организаций поддержки предпринимательства в Ленобласти – на сайте Комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка: www.small.lenobl.ru.

Для получения микрозайма нужно ознакомиться с условиями предоставления и требованиями к заемщику на сайте www.credit47.ru, получить консультацию в «Агентстве поддержки малого и среднего предпринимательства» (АПМСП) или в муниципальной микрокредитной компании, подготовить документы и подать заявку лично или в электронном виде. Решение о выдаче займа будет принято в течение 5–6 дней. При положительном решении комиссии заключается договор на предоставление микрозайма.

Будущее наступит скоро

Сейчас, конечно, сложно давать какие-либо прогнозы по поводу сроков окончания пандемии и насколько изменится экономическая ситуация в нашей стране. По мнению исполнительного директора ЛОТПП Игоря Муравьева, драйверами дальнейшего развития экономики могут стать: агропромышленный сектор, базирующийся на новых технологических принципах; сектор высоких технологий, но не только IT-индустрия, а также медицина с инвестированием в научные исследования и разработку новых препаратов.

Одно ясно: какие бы сложности ни стояли сейчас перед всем предпринимательским сообществом, ограничения для бизнеса будут сняты, и жизнь вернется в нормальное русло. А с помощью мер, предпринимаемых сейчас властями Лен-

области, это произойдет гораздо быстрее и легче для огромного числа предпринимателей.

Вячеслав Александров

Фото Антона Ляпина из архива

СПРАВКА

113 заявок от предпринимателей на получение льготных и стандартных микрозаймов на общую сумму в 166 млн рублей получил в апреле Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Предприниматели Ленобласти могут получить микрозаймы в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до трех лет.

230 млн рублей субсидий может получить малый и средний бизнес Ленобласти в этом году. Кроме того, из областного бюджета выделяются еще 100 млн, которые будут потрачены на прямую финансовую поддержку бизнеса в период пандемии.