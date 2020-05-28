Сегодня православные верующие празднуют Вознесение Господне

«Я с вами во все дни до скончания века» – этими словами Иисус Христос сказал людям, что Он всегда рядом и готов помочь людям. И потому для сегодняшних верующих праздник Вознесения – нечто вроде праздника доверия к Богу.

Это один из двунадесятых праздников, посвященный важнейшему евангельскому событию. Воскресший из мертвых Иисус в течение 40 дней продолжал пребывать на Земле. Он общался с апостолами и паствой.

После благословения, которое Христос дал всем своим ученикам, он во плоти вознесся на Небо. После того, как это случилось, людям явились два ангела. Они рассказали о будущем втором пришествии Христа. Иисус явится для суда над живыми и мертвыми.

Этому событию была посвящена Божественная литургия, которую совершил 28 мая благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии РПЦ, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу.

Подготовил Владимир Шемшученко