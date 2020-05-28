Победителями российско-польского конкурса стали 20 учеников из Ленинградской области

Итоги конкурса на знание географии, истории и культуры двух стран подводились дистанционно, в форме видео-конференц-связи. Ленинградская область и регион-партнер – Нижнесилезское воеводство – чествовали областных школьников. Жюри выбрало в качестве победителей 20 школьников, 10 стали лауреатами.

Со стороны Польши в церемонии участвовали: директор департамента общественных дел управления Маршала Нижнесилезского воеводства Ежи Коморовский, директор отдела международного сотрудничества управления Маршала Нижнесилезского воеводства Кароль Пшивара и генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски. Ленинградскую область представляли председатель комитета по внешним связям Олег Коновалов и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

В списке победителей регионального этапа конкурса – ученик Кузьмоловской СОШ № 1 Федор Минин, в числе лауреатов – ученица Всеволожской СОШ № 4 Екатерина Сиротина.