Изменятся маршруты № 462 и № 462Р, идущие до станции метро «Ладожская»

Управление Ленинградской области по транспорту сообщает об изменениях с 1 июня в работе некоторых регулярных автобусных маршрутов на территории Всеволожского района.

В целях организации транспортного обслуживания жителей п. Щеглово изменяется трасса движения регулярного смежного межрегионального автобусного маршрута № 462Р «п.г.т. Рахья – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ладожская». Начальный остановочный пункт данного маршрута будет изменен на п. Щеглово.

Расписание движения автобусов по маршруту № 462Р «п. Щеглово – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ладожская»:

От поселка Щеглово: 6-40, 9-35, 12-20, 15-45, 18-35.

От ст. м. «Ладожская»: 8-10, 11-00, 14-30, 17-10, 20-10.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Рахьинского городского поселения продлевается трасса движения автобусного маршрута № 462 «п. Углово – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ладожская» до п.г.т. Рахья. Указанный маршрут осуществляет работу по регулируемому тарифу, с предоставлением права льготного проезда по единому социальному проездному билету Ленинградской области.

Расписание движения автобусов по маршруту № 462 «п.г.т. Рахья – г. Санкт-Петербург, ст. м. Ладожская»:

От п.г.т. Рахья: 6-30, 7-35, 9-30, 10-40, 13-10, 13-40, 16-10, 17-10, 19-15, 20-20.

От ст. м. «Ладожская»: 7-50, 9-15, 10-50, 12-15, 14-50, 15-50, 17-45, 18-50, 20-55, 21-40.