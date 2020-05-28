Ликвидация свалки на Колхозной улице завершится в июле

Ликвидация несанкционированного мусорного полигона на Колхозной улице в Колтушах должна завершиться в июле текущего года.

Государственный контракт с подрядчиком на сбор, транспортировку и захоронение свалочных масс заключен 25 мая. Стоимость работ – 99,6 миллиона рублей, деньги выделил резервный фонд областного правительства. Организатором работ выступает ГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами». На месте третий день работает техника, всего будет вывезено около 70 тысяч кубометров мусора. Сертифицированная организация уже вывезла на утилизацию обнаруженные особо опасные отходы, помещенные в 5 бочек.

Напомним, что в марте 2020 года постановлением правительства ЛО в Колтушском поселении был введен режим ЧС областного уровня. Причиной стали подтвержденные экспертизами многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, повлекшие за собой существенное осложнение экологической обстановки. Контрольные и надзорные организации оценили ущерб природе от свалки на Колхозной улице без малого в 300 миллионов рублей. Материалы переданы в Следственный комитет, собственнику участка предъявлено обвинение.

Подготовила Светлана Завадская