Ленинградская область должна дать «зеленый свет» местному бизнесу

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко призвал в сфере госзакупок отдавать предпочтение областным компаниям-производителям.

– Почему молоко для школьников мы закупаем в другом регионе, у нас что, своих фермерских хозяйств нет? – сказал губернатор на заседании областного правительства сегодня, 28 мая.

Отметим, что перед началом совещания Дрозденко поздравил председателя Общественной палаты Ленинградской области Юрия Трусова с днем рождения, отметив неиссякаемую энергию и огромный опыт именинника: «Юрий Васильевич на все сто процентов, а то и больше, справляется с поставленными задачами».

– Пока еще нет программ по восстановлению экономики, – докладывая о социально-экономической ситуации в регионе, отметил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. Падение ВВП в России во втором квартале 2020 года, по прогнозу Министерства экономики, планируется в размере 9,5 процента. Это огромная цифра!

Восстановление показателей планируется к концу года, а рост ВВП в три процента – только к 2023 году. Эти показатели носят оценочный характер, и во многом зависят от мировых цен на нефть. Ленинградская область находится в относительно благоприятной ситуации, чем другие регионы. Но и нам, необходима плавающая стратегия и региональный план по восстановлению экономики.

– Не согласен с пессимистами, – заметил Александр Дрозденко. – Сегодня правительство Ленинградской области работает в режиме 24/7 почти круглосуточно. Это позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи. Главная наша задача – реализация национальных проектов. Сегодня есть некоторые проекты, которые сдвинулись по срокам, но это не означает, что они будут иметь серьезное влияние на нашу экономику. Мы постараемся поработать с опережением в следующем году. Считаю, что пессимистические прогнозы экспертов неоправданны. Сейчас у нас работает 90 процентов предприятий. По некоторым отраслям у нас наблюдается рост показателей. Результативной оказалась отрасль производства медицинской продукции и сопутствующих ей товаров.

Ирэн Овсепян