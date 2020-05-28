ДДЮТ поможет провести каникулы с пользой

Всеволожский Дворец детского творчества запускает уникальную общеразвивающую программу дополнительного образования «МОИ КАНИКУЛЫ ONLINE», которая рассчитана на ребят в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 30 июня педагоги Дворца будут ежедневно, за исключением выходных дней и праздничного дня 12 июня, проводить в интернете увлекательные занятия для детей по 12 направлениям, которые реализуются в ДДЮТ.

– Цель программы – расширить диапазон знаний ребят по уже существующим направлениям, чтобы они могли узнать что-то новое. Эти занятия чисто познавательного характера, – поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евгений Майоров. – Это наш первый опыт по созданию программ дистанционного обучения, которые будут интересны всему району, потому что объединяют в себе несколько направлений: хореографию, декоративно-прикладное творчество, техническое творчество, спорт, ИЗО. По шахматам, к примеру, будет интенсивный курс с выходом на онлайн-турниры. Включены в программу и игровые виды спорта, которые мы культивируем у себя в учреждении. Программа сделана так, чтобы удовлетворить интересы всех категорий детей и даже родителей, которые тоже могут найти для себя что-то новое. Площадка для трансляции – общедоступный ресурс YouTube. К нему может подключиться каждый, независимо от электронного устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон.

В ДДЮТ была специально оборудована студия для трансляций. Именно оттуда педагоги будут в прямом эфире вести видеозанятия. Инженер Станислав Маланин уже подготовил все оборудование, причем дополнительных затрат для покупки технических средств не потребовалось – все необходимое нашлось в учреждении. На вопрос, почему выбрали именно YouTube, Станислав ответил, что это тоже не требует никаких затрат, к тому же количество подключений к ресурсу не ограничено.

Для педагогов ДДЮТ, проживающих далеко от Всеволожска, предусмотрен другой вариант. Их занятия будут заранее записываться и анонсироваться на следующий день как прямой эфир. При этом педагог будет отвечать в чате на вопросы воспитанников в ходе самой трансляции. В программе будет занято 32 педагога ДДЮТ.

Каждое 40-минутное занятие будет прерываться физкультурной разминкой, которую проводят педагоги спортивного направления. Для разнообразия будет записано несколько роликов с «физкультминуткой».

Все дети, которые будут заниматься по новой дистанционной программе ДДЮТ, зачисляются по правилам, существующим в учреждении дополнительного образования. Важно то, что посещение занятий для ребят будет необязательным, а потому не отнимет у них драгоценные минуты летних каникул, и выбор направлений не регламентируется. Дети смогут выбирать любые занятия по душе. Но все-таки эта программа учебная, а потому педагоги должны быть уверены, что дети не только посмотрели занятие, но и усвоили материал. Формы обратной связи, естественно, тоже предусмотрены. Во-первых, в чате на ютьюбе ребенок может задать любой вопрос педагогу по ходу занятий. Во-вторых, педагоги будут давать ребятам задания, а результаты планируется освещать в социальной сети «ВКонтакте». Это могут быть и виртуальные выставки, и онлайн-конференции.

Остается добавить, что разработали программу педагоги научно-методического отдела Мария Сергеевна Иванова (методист) и Лариса Михайловна Алексеева (заведующая), а также Евгений Игоревич Майоров. Ну а интересная тематика занятий – это уже чистое творчество всех педагогов самых разных направлений, которых, напомним, – целых двенадцать!

Нина Устичева

На снимке: педагог доп. образования Диана Юрьевна Могильниченко

Фото Антона Ляпина