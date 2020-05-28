В Ленинградской области по-прежнему регистрируется много зараженных

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Ленинградской области постепенно стабилизируется, хотя остается напряженной. Об этом сегодня, 28 мая, на заседании областного правительства, заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк.

– Зонирование оказалось результативным, – считает главный санврач. – Всего в 47-м регионе 2660 зараженных, скончались 11 человек. В последнее время мы наблюдаем снижение темпов прироста больных, который составляет 2,4 процента. Продолжаем следить за непростой ситуацией, сложившейся в деревне Новосергиевка, где до сих пор есть вирусоносители, которые клинически здоровы. Роспотребнадзор наблюдает также за такими сложными участками в Гатчине, Бокситогорске и других районах. После введения послаблений для бизнеса оказалось, что не везде одинаково следуют требованиям Роспотребнадзора.

– Ситуация непростая, но хотелось бы большей дисциплинированности, – отметил Александр Дрозденко. – Очень быстро наши жители Ленинградской области расслабились. В итоге наблюдается рост заболеваний. Но почему-то не все соблюдают необходимые меры. Из-за либерального подхода некоторых руководителей социальных учреждений фиксируются новые случаи заражений. И пусть меня простят, но я намерен принять жесткие постановления, разрешающие перейти от слов к штрафам. Регион пошел на беспрецедентные меры, приняв ряд послаблений для некоторых видов бизнеса. Однако, к сожалению, не все выполняют необходимые требования: не носят маски и перчатки. С нарушителей – самый строгий спрос.

По словам Александра Юрьевича, сегодня много говорят о дополнительных послаблениях для бизнеса в «красной» зоне, к которой относится Всеволожский район.

– Не будет никаких послаблений, – отрезал Александр Юрьевич. – Только после того, как «красная» зона перейдет в «желтую», можно будет рассчитывать на изменения. А пока отсутствие самодисциплины и увеличение числа зараженных только ухудшают ситуацию.

Ирэн Овсепян