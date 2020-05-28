Выпускники-медалисты получат премию Главы администрации

Постановлением главы администрации Всеволожского района № 1611 от 27 мая 2020 года выпускники 11-х классов, которым вручается медаль «За особые успехи в учении», награждаются денежной премией в размере десяти тысяч рублей.

Финансирование будет произведено в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализации подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

В этом году во Всеволожском районе медаль «За особые успехи в учении» получают 82 выпускника общеобразовательных школ.