Школьники Всеволожского района получили областные награды

Ежегодный областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции», в котором принимали участие ученики общеобразовательных школ 9–11 классов, проходил с 9 декабря 2019 по 28 февраля 2020 года.

В этом конкурсе, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией – он отмечается 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций, – школьники Всеволожского района показали отличные результаты.

Дипломами Губернатора Ленинградской области награждены победители конкурса Фащевская Мария и Булгаков Глеб, ученики Центра образования «Кудрово». Диплом победителя получила и ученица Лесколовского центра образования Зубцова Анастасия.