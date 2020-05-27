Общественность приглашают принять участие в обсуждении проекта парка «Токсовский»

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.05.2019 № 199 создана особо охраняемая природная территория регионального значения – природный парк «Токсовский» и утверждены его границы.

Природный парк расположен во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на территории трех поселений – Токсовского, Бугровского и Лесколовского.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области разработал проект положения о Природном парке.

Замечания и предложения граждан и заинтересованной общественности по проекту необходимо направлять в адрес комитета почтой или в электронном виде по адресу электронной почты: lo_ivanova@lenreg.ru, с обязательным указанием автора и его контактных данных.

Срок направления замечаний и предложений по Проекту – не позднее 05.06.2020 г.