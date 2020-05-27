Жители Всеволожского района с некоторыми ограничениями смогут посещать кладбища

Во вторник, 26 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, разрешающее жителям «красной зоны», определенной в связи с интенсивностью распространения новой коронавирусной инфекции, посещение кладбищ. Но – только в будние дни и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В выходные и праздничные дни, включая религиозные праздники, действует запрет, чтобы исключить массовое скопление людей.

«Люди правы: на могилах необходимо провести уборку после зимы. Кроме того, посетить захоронения родных между Пасхой и Троицей – очень важно для многих жителей области. Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью», – отметил губернатор.

Напомним, что ранее, а именно 19 мая, глава 47 региона подписал постановление, запрещающее посещение кладбищ в «красной зоне». Запрет не распространяется на похороны в присутствии близких родственников, а также на проведение работ по содержанию территории.

Всеволожский район находится в «красной зоне» и пока лидирует по числу заболевших ковид-19.

Подготовила Светлана Завадская