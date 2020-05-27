В детский сад на Торговом можно будет ходить по тротуару

Немногим больше километра будет длина тротуара вдоль Торгового проспекта от Колтушского шоссе до проспекта Грибоедова. Тротуар необходим хотя бы потому, что в прошлом году на Торговом, 144 был открыт новый детский сад. У этого здания есть своя давняя история, но после основательного ремонта оно вновь служит детям.

– Движение по проспекту интенсивное, и родителям с детьми ходить по проезжей части неудобно и опасно! Но довольны должны быть все. Это тот случай, когда благодаря активной позиции местных жителей мы не только сможем построить удобную пешеходную дорожку, но и сохранить те ценные сосны, которые удастся вписать в проект. Маленькие ценные деревья пересадим, – сообщил на своей странице «ВК» глава районной администрации Андрей Низовский.

Административная комиссия определит и отметит те деревья, которые впишутся в новый объект благоустройства.