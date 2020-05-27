Большая встреча с малым бизнесом

Встречу в онлайн-формате с представителями бизнес-сообщества Ленинградской области провел глава 47 региона Александр Дрозденко. Символично, что мероприятие прошло в День российского предпринимательства, который страна отмечает 26 мая.

В ходе встречи губернатор напомнил об уже принятых мерах поддержки бизнеса в регионе. Так, снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения (по объекту налогообложения «доходы») с 6% до 1% по наиболее пострадавшим видам деятельности, уменьшена до 250 рублей в месяц стоимость патента, в ряде районов снижены значения коэффициентов К2, применяемых при расчете базовой доходности, для исчисления единого налога на вмененный доход.

В части аренды – введены отсрочка или освобождение для арендаторов госимущества. Те арендодатели, которые понизили ежемесячную арендную плату не менее чем на 50% либо освободили арендаторов от уплаты арендной платы, могут получить льготу по налогу на имущество на срок до 5 лет. Увеличены субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, веден мораторий на оплату основного долга и процентов на три месяца по региональным и муниципальным микрозаймам, введены новые, «антикризисные» микрозаймы – на заработную плату, аренду и коммунальные платежи.

Одной из дополнительных мер поддержки в период пандемии для бизнеса могла бы стать заморозка тарифов на электроэнергию. Во время встречи с областными предпринимателями Александр Дрозденко рассказал, что рассматривается возможность не повышать тарифы с 1 июля 2020 года.

«У нас запланировано небольшое повышение тарифов – в целом от полутора до четырех процентов, по некоторым направлениям – до шести, – уточнил глава 47 региона. – Я посмотрю юридическую составляющую, возможно ли отсрочить хотя бы на один квартал».

Губернатор особо отметил, что сохранить бизнес в Ленобласти в период пандемии помог режим «светофора» – то есть разделение региона на зоны – «красную», «желтую» и «зеленую». В то же время, по его словам, нужно добиваться не дальнейших послаблений в «красной зоне», а ее полного отсутствия.

Строительный бизнес в Ленинградской области даже в период пандемии не отдыхал ни дня. Поэтому у него есть возможность завершить все объекты по графику, особенно учитывая большой поток инвестиций в данную сферу.

«Когда началась пандемия, мы не сократили, а наоборот, увеличили инвестиции в сферы, которые считали важными, – сказал Дрозденко. – Это тренд Ленинградской области, который был рекомендован всем регионам».

Так, на 800 миллионов рублей были увеличены расходы по дорожному хозяйству – на ремонт магистралей, а также финансирование по программе «Комфортная среда».

Завершая встречу, губернатор Ленинградской области поздравил предпринимателей с праздником.

«Сегодня мы видим солидарность и сплоченность нашего бизнеса. Я хочу пожелать всем нашим предпринимателям здоровья, успехов и удачи, а также – сохранить контакт и взаимопонимание между бизнесом и властью, нашу с вами работу на доверии», – сказал глава 47 региона.

Подготовила Светлана Завадская