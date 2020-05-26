ФК «Зенит» отметил свое 95-летие

В последние дни мая юбилеи следуют буквально один за другим. 24 мая мы отмечали 120 лет крейсеру «Аврора», а уже 25 мая – 95 лет нашему любимому футбольному клубу «Зенит».

ФК «Зенит» считают визитной карточкой Северной столицы, иногда его называют «лицом Санкт-Петербурга». Когда игроки «Зенита» выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а еще – когда они выиграли чемпионат России, то Санкт-Петербург становился столицей российского футбола.

К сожалению, 95-летие «Зенита» в этом году проходит в особых условиях. Но все равно – праздник состоялся. 25 мая ровно в 6 утра над Санкт-Петербургом взлетел в небо аэростат с огромным баннером. На баннере было нарисовано символическое изображение зенитовца. Чтобы сделать эту картину, было израсходовано 200 литров краски, а рисовали ее две недели. Как только баннер поднялся на высоту 150 метров, на земле зажглись многочисленные файеры.

В 12.00 в честь 95-летия «Зенита» прозвучал полуденный выстрел пушки на Петропавловской крепости. Его осуществили: главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и вице-капитан команды Артем Дзюба под руководством генерального директора «Зенита» Александра Медведева и действующего капитана команды Бранислава Ивановича. Одновременно в 12.00 загорелись факелы на Ростральной колонне. Вечером на сайте ФК «Зенит» состоялся музыкальный марафон.

Это событие, конечно, интересно Всеволожскому району, потому что у нас проживает много горячих болельщиков. Кроме того, с некоторых пор при Всеволожском футбольном клубе «Надежда» появилось детское подразделение «Зенита». Теперь самые талантливые дети из клуба «Надежда» могут пройти отбор в младший состав «Зенита».

Следует упомянуть также, что бывший полузащитник клуба Алексей Андреевич Игонин является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Всеволожского района.

Теперь нам надо ожидать еще 5 лет до следующего юбилея. В 2025 году «Зениту» исполнится 100 лет, и надеемся, что эта дата будет отпразднована с большим размахом. А майские праздники между тем продолжаются. И от юбилея футбольной команды мы плавно перейдем ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится 27 мая.

Людмила Однобокова