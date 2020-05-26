В Сырном переулке открылся новый детский сад

Введен в эксплуатацию новый детский сад в поселке Янино-1, который является структурным подразделением Янинского центра образования. Здание расположено в Сырном переулке, ему присвоен 3-й номер.

Детсад готов принять малышей в шести группах, каждая рассчитана на 25 человек. Известно, что в него переведут воспитанников детского сада на Новой улице, а освободившееся здание после реконструкции передадут начальной школе.

Торжественная церемония по случаю этого радостного события для жителей Заневского поселения перенесена на лучшие времена, когда будут сняты ограничительные меры в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, Всеволожский район расположен в так называемой «красной зоне», где сложилась наиболее тревожная эпидемиологическая обстановка.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения