Во Всеволожском районе стартовали общественные работы

В дорожную отрасль Ленинградской области сегодня, 26 мая, привлекли первых безработных, лишившихся заработка из-за пандемии. Все они получат заработную плату в размере двух МРОТ – 24 260 рублей. Помимо этого, трудоустроенные граждане смогут получить надбавку в виде премиальных.

– Наше предприятие привлекло к общественным работам десятерых человек, – говорит заместитель генерального директора Пригородного ДРСУ Александр Шаров. – Из них семеро будут трудиться во Всеволожском, а трое – в Выборгском районе. Сейчас мы особенно нуждаемся в кадрах, так как большинство сотрудников в летний период берут отпуска. Всего на нашем предприятии трудятся 300 сотрудников. Так что дополнительные рабочие руки в ближайшие три месяца нам не помешают.

– Из-за эпидемиологической ситуации я остался без работы, – говорит Игорь Александров из Киришей. – Работал монтажником, устанавливал билборды в Санкт-Петербурге. Начался коронавирус – сотрудников разогнали. Почти два месяца сидел дома. Жена находится в декретном отпуске, в семье маленький ребенок. Рад, что временно трудоустроился, хотя до работы добираться два с половиной часа. Хорошо, что развозка есть.

– Реализуется программа по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, – говорит глава Дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. – В рамках реализации проекта привлекаем жителей 47-го региона на работу в полосе отвода. Это вырубка деревьев и кустарников, очистка и мойка дорожных знаков, очистка водоотводных лотков, покраска остановочных павильонов. В каждом районе начали работать от десяти до пятнадцати человек.

Ирэн Овсепян