Токсовское и Колтушское поселения объявили бой борщевику
По соглашению с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Токсовское и Колтушское поселения прошли отбор для получения в 2020 году средств из регионального бюджета для реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.
В Колтушском поселении эти средства планируют потратить на выполнение работ на площади 137,9 га, в Токсовском – на территории 23 га.
Всего для получения в 2020 году господдержки на борьбу с борщевиком прошли 68 муниципальных образований 16 районов Ленинградской области. Комплексные мероприятия будут осуществляться на площади 2 876 га (122% к 2019 году), а общая сумма субсидий из областного бюджета составит больше 20 млн. руб.
Фото Антона Ляпина из архива