Токсовское и Колтушское поселения объявили бой борщевику

По соглашению с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Токсовское и Колтушское поселения прошли отбор для получения в 2020 году средств из регионального бюджета для реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

В Колтушском поселении эти средства планируют потратить на выполнение работ на площади 137,9 га, в Токсовском – на территории 23 га.

Всего для получения в 2020 году господдержки на борьбу с борщевиком прошли 68 муниципальных образований 16 районов Ленинградской области. Комплексные мероприятия будут осуществляться на площади 2 876 га (122% к 2019 году), а общая сумма субсидий из областного бюджета составит больше 20 млн. руб.

Фото Антона Ляпина из архива