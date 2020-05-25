Ликвидация свалки в Колтушах обойдется в 99,6 млн рублей

Глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение № 374-р, в соответствии с которым на проведение мероприятий по ликвидации негативных последствий чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Колтушского сельского поселения выделяется 99,6 млн рублей.

Режим ЧС был введен в этом муниципальном образовании 6 марта 2020 года постановлением правительства ЛО № 99.

Уже сообщалось, что контрольные и надзорные организации провели исследования земельного участка, на котором находится свалка, с отбором проб почв и отходов, замерами качества воды и воздуха, с оценкой вреда, нанесенного окружающей среде. Особо опасные отходы уже вывезены.

Работы по сбору, транспортировке и захоронению свалочных масс, накопленных на несанкционированной свалке, организует ГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами». Финансирование выделено из средств резервного фонда правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций.