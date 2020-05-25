Всероссийский день посадки леса губернатор области отметил в Куйвозовском поселении

Прекрасная традиция обновлять лесной фонд Ленинградской области во Всероссийский день посадки леса и в этом году осталась неизменной. 23 мая под руководством губернатора Александра Дрозденко были высажены ели на территории Куйвозовского поселения.

Глава региона приехал в 40-й квартал Ореховского лесничества в составе байкерской колонны и, переодевшись в рабочую одежду, приступил к посадке деревьев. К сожалению, число участников акции пришлось ограничить из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Акция прошла в 19 лесничествах региона. Во Всероссийский день посадки леса в области было высажено 133 тысячи сеянцев хвойных пород деревьев на площади 48,3 гектара. Всего в 2020 году лесовосстановительные работы планируются на площади 17,7 тыс. га, агротехнический уход за лесными культурами будет проведен на площади в 12 тыс. га.

По результатам 2019 года Ленинградская область входит в тройку лидеров по объемам посадки леса в стране. Бурное экономическое развитие региона связано с вырубкой лесов, поэтому необходимо восстанавливать утраченные природные богатства. Восстановление лесов должно сопровождаться ликвидацией несанкционированных свалок. «Очень важно, чтобы мы с вами не только восстанавливали лес, берегли его от пожаров, но и боролись за его чистоту, не мусорили в лесу. В этом году, как только позволят эпидемиологические условия, мы проведем несколько больших акций с участием волонтеров и арендаторов: будем чистить лес», – сказал Александр Дрозденко.

Всероссийский день посадки леса проводился в Ленинградской области в десятый раз.