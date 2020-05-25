Вручены награды двум школьным музеям Всеволожского района за победу в конкурсе

Сегодня, 25 мая, в администрации Всеволожского района состоялось чествование победителей смотра-конкурса школьных музеев Ленинградской области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил победителей и лауреатов дистанционно, а в офлайн-режиме поздравления прозвучали от главы муниципального образования Вячеслава Кондратьева, заместителя главы администрации Сергея Полякова и председателя комитета по образованию Ирины Федоренко.

Два школьных музея из Всеволожского района получили очень высокие оценки жюри. Музей «Россия в научно-техническом прогрессе: От славного прошлого к уверенному будущему» из Центра образования «Кудрово» стал лидером в номинации «Естественнонаучные и технические музеи». «Музей боевой славы Гвардейского минно-торпедного авиационного полка» из Колтушской СОШ, которая носит имя академика И.П. Павлова, стал лауреатом в номинации «Исторический музей».

Дипломы и Благодарственные письма губернатора Ленобласти переданы руководителям школьных музеев и директорам образовательных организаций, в которых они расположены.

Напомним, что совсем недавно вышел в свет альбом-сборник «Сохраняя память на века», посвященный всем школьным музеям Всеволожского района. Тексты, рассказывающие о деятельности музеев, богато проиллюстрированы фотографиями. Издание приурочено к юбилею Великой Победы.

Фото пресс-службы ВМР