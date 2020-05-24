120 лет назад крейсер «Аврора» был спущен на воду

В этом году несколько юбилеев связано с русским военным флотом. 5–7 июля мы будем отмечать 250-летие Чесменского сражения, 5 сентября исполняется 115 лет окончания русско-японской войны, а 19 ноября – 250 лет со дня рождения адмирала русского флота, великого путешественника Ивана Федоровича Крузенштерна. Но это – в ближайшем будущем, а сейчас у нас есть еще одна дата – 24 мая исполнится 120 лет с того дня, как был спущен на воду легендарный крейсер «Аврора».

В связи с этим 20 мая на онлайн-платформе агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция. В ней участвовали: командир корабля – крейсера 1 ранга «Аврора» Юрий Шишкарев, заместитель директора ЦВММ имени Петра Великого А.Н. Чернавский, заместитель директора ЦВММ имени императора Петра Великого по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов, заместитель заведующего филиалом Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» Юрий Сергаев, начальник группы технического сопровождения от конструкторского бюро при двух ремонтах «Авроры» (в 1987 и в 2016 году) Сергей Овсянников.

Крейсер «Аврора» до сих пор сочетает в себе две функции: корабля-музея и действующего корабля № 1 Военно-морского флота РФ. Одновременно он является учебной площадкой Нахимовского военно-морского училища. Это – флагман нашего военного флота, памятник отечественному кораблестроению.

Крейсер 1-го ранга «Аврора» был спущен на воду 11 мая (по старому стилю) 1900 года в 11 часов 15 минут в присутствии императора Николая II. После этого он участвовал в трех войнах, осуществил легендарный выстрел во время революции, а с 1956 года на корабле работает музей.

Недавно – в 2018 году – крейсеру «Аврора» был вручен сертификат о том, что он вошел во всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Есть и еще одно важное достижение последних лет. Музей на «Авроре» является филиалом ЦВВМ имени императора Петра Великого, который включен в рейтинг «музеев-миллионников». Надо заметить, что одна треть посетителей музея приходится именно на крейсер «Аврора». За один только 2019 год корабль принял около 50 официальных делегаций.

К сожалению, 24 мая юбилей будет отмечаться в закрытом режиме. На палубе крейсера состоится торжественное построение и награждение. Другие официальные мероприятия перенесены на тот день, когда откроется трап на борт корабля. Возможно, это состоится в День Военно-морского флота России. Но уже 23 мая на сайте ЦВВМ имени императора Петра Великого появится уникальная выставка фотографий, посвященная 120-летию спуска на воду крейсера «Аврора». Она будет доступна для всех пользователей интернета.

Для тех, кто посетит «Аврору» после ее открытия, подготовлена новая удивительная экскурсия. Отныне, надев шлем виртуальной реальности, каждый сможет побывать на крейсере за несколько минут до начала Цусимского сражения, понаблюдать за подготовкой экипажа к битве. Этот сеанс виртуального присутствия будет продолжаться 4 минуты. В ближайшем будущем сотрудники музея хотят разработать другую виртуальную экскурсию, которая отправит нас в самый разгар Цусимского сражения.

Просим обратить внимание, что на «Авроре» теперь работает не только музей истории корабля, но и технический музей, в котором представлена экспозиция корабельных механизмов. Вы узнаете о некоторых технологиях, которые применялись на «Авроре» в советское время и до сих пор остаются единственными в мире. Например, такие авторские технологии были применены во время восстановительного ремонта корабля в 1987 году. Во время последнего ремонта (в 2018 году) на корабле установлена уникальная противопожарная защита. Кроме того, корабль получил высокотехнологичную систему видеонаблюдения.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива