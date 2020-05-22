Стройка и ипотека в Ленобласти: купить квартиру легче, чем кажется

Пандемия коронавируса Covid-19 сильно изменила существующую реальность как во всем мире, так и в Ленинградской области. Но остановка в развитии нам не грозит. Помощь организациям со стороны правительства коснулась и строительной сферы, где меры поддержки отрасли охватывают широкий спектр – от инженерной инфраструктуры до льготных ипотечных программ. Помощь должна идти с двух направлений, уверены власти Ленобласти.

В настоящее время в Ленинградской области возводится почти 4 млн квадратных метров жилья. Из них больше половины планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Большая часть строящихся объектов приходится на Всеволожский район – 297 домов, Выборгский район – 187 домов, Гатчинский район – 39 домов, Ломоносовский район – 34 дома, Тосненский район – 29 домов, Кингисеппский – девять домов. Кроме этого, в Сосновоборском городском округе и Лужском районе возводится по три дома, в Волховском – два, в Кировском, Приозерском и Тихвинском – по одному.

Сколько всего жилья в Ленобласти?

По данным Петростата на апрель 2020 года, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 564,3 тыс. квадратных метров жилья. При этом до конца года планируют сдать более 2,1 млн «квадратов». Этот показатель соответствует целям нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого в Ленинградской области, согласно которому к концу 2021 года объем ввода в строй новых домов должен составить 2,868 млн кв.м. Однако уже сейчас заметно, что достижение этих параметров сильно усложнила пандемия коронавируса.

Говорят, что одно рабочее место в строительной сфере – это десять рабочих мест в других отраслях экономики. Сохранив эту отрасль, будут работать и другие. Сегодня строительным компаниям помогают как на федеральном уровне, так и на региональном, оказывая все доступные меры поддержки.

«Администрация Ленинградской области с благодарностью принимает и реализует все меры поддержки строительной отрасли, которые исходят от федерального центра – все изменения законодательства, налоговые послабления, отсрочки и каникулы по банковским платежам. Также мы помогаем строительному рынку, застройщикам и на региональном уровне. Нужно понимать, что помощь должна идти с двух направлений – поддержка строителей и помощь покупателям в приобретении квартир. Невозможно помогать лишь одной стороне в процессе – только людям или только коммерческим фирмам, это комплексный процесс», – рассказывает о поддержке строительной отрасли заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Говоря о реальных действиях, он подчеркивает, что с застройщиков, в частности, будет снята часть обязательств по строительству социальной и инженерной инфраструктуры для будущих жителей.

«Строители жилья все шире участвуют в программе «Стимул»: она работает уже три года. Суть ее в том, что застройщик передает нам земельный участок и проект детского сада или школы, а мы уже строим, используя областное и федеральное финансирование. Так, в 2020 году в рамках «Стимула» на строительство новых объектов идет свыше 1,9 млрд рублей. На эти деньги строится семь новых учреждений образования, завершаются два. В 2019 году благодаря «Стимулу» появились три больших школы в районе новостроек – в Мурино и Буграх. Это имеет прямое отношение к цене квадратного метра для потребителя – застройщик таким образом получает лучшую экономику проекта и не закладывает соцобъекты в итоговую цену квартиры. Кроме того, в будущем году мы включим в «Стимул» возможность закладывать траты на дороги, инженерную инфраструктуру. Это позволит гарантировать создание комфортной, обеспеченной коммуникациями и ресурсам среды одновременно с новыми кварталами», – поясняет чиновник.

Когда жилье обеспечено необходимой инфраструктурой, оно становится более привлекательным для покупателей. А льготные программы приобретения жилья, в свою очередь, делают покупку квартиры или дома в Ленинградской области гораздо доступнее. Новые ипотечные льготные кредиты под 6,5% и 3% годовых стали еще одной возможностью, дополнив приличный список действующих в Ленобласти способов приобретения жилья для любого социального статуса и положения, и главный их плюс – в минимуме требований к заемщикам.

Приобретение жилья в Ленобласти – какие есть программы?

Зампредседателя правительства Ленобласти, курирующий строительную сферу и ЖКХ, Михаил Москвин отмечает, что в настоящее время власти России поддерживают покупателя тем, что расширяют государственные программы для льготников и снижают процент по ипотечной ставке. Эти меры действуют и в Ленобласти.

«В регионе действуют жилищные программы для молодежи, для многодетных семей, для детей-сирот, для молодых специалистов, для аграриев, ветеранов, военнослужащих, строятся дома для участников программы расселения аварийного жилья, для погорельцев. Практически все льготные категории охвачены. Для тех, кто не попадает ни в одну из них, существуют ипотечные программы. Моя мечта и цель, чтобы на всей территории области была установлена ипотечная ставка в 2% годовых для любого покупателя. Сейчас к этой ставке могут приблизиться участники программы «Сельская ипотека» со ставкой не более 3%», – рассказывает о действующих в Ленобласти программах Москвин.

По его словам, ипотекой под 3% годовых могут воспользоваться жители практически на всей территории Ленинградской области, за исключением так называемой зоны высокой урбанизации – это 15 километров от границы Санкт-Петербурга.

Сельская ипотека

Сельскую ипотеку в Ленобласти можно оформить только в «Россельхозбанке». Процентная ставка начинается от 2,7% годовых. Эту ипотеку можно взять как на строительство жилья на сельской территории, так и на его приобретение. При отказе от страхования жизни и приобретаемой недвижимости ставка вырастает до 3%. Среди условий – заемщик должен быть гражданином Российской Федерации, жилье может быть приобретено в новостройке или на вторичном рынке.

Если кредит берется на строительство или достройку дома, то в собственности должен быть земельный участок.

В Ленинградской области сумма кредита составляет не более 5 млн рублей, а первоначальный взнос – от 10% от стоимости жилья. Срок кредита – от 1 месяца до 25 лет. Предоставляя ипотечный кредит, банк берет в залог предмет кредита (квартиру или дом). Заемщик может оформить кредит вместе с созаемщиками – до трех человек, включая и тех, кто не приходится родственником.

Решение по ипотеке банк предоставляет в течение пяти дней после рассмотрения заявления вместе с поданными документами – копией паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС), военного билета или приписного свидетельства, копии трудовой книжки, заверенной работодателем, или выписки из нее, а также со справкой 2-НДФЛ или по форме банка, документами о семейном положении и наличии детей.

К этому пакету при приобретении жилья на вторичном рынке нужно приложить выписку из ЕГРН и документы о праве собственности на квартиру продавца, отчет об оценке недвижимости, выписку из домовой книги, кадастровый или технический план жилья.

Если жилье приобретается в новостройке, то понадобятся копии, заверенные застройщиком: правоустанавливающее документы, право собственности на земельный участок, выписка из ЕГРН на земельный участок, разрешение на строительство, проектная декларация, договор участия в долевом строительстве.

В этих двух случаях к списку необходимых документов нужно приложить нотариальное согласие на передачу приобретаемого объекта недвижимости в ипотеку.

Для получения кредита на строительство жилого дома необходимо подать свидетельство госрегистрации собственности на земельный участок, документы, подтверждающие возникновение права собственности, выписку из ЕГРН на земельный участок, кадастровый паспорт участка, заверенную смету на строительство, разрешение местной администрации на строительство жилья, договор подряда на строительство дома (в том случае, если возведение объекта ведет строительная компания).

«Минсельхоз, запуская программу, ориентировался на развитие аграрных территорий – эта ипотека, прежде всего, ориентирована на поддержку тружеников села и привлечение большего количества людей в сельскохозяйственное производство. Ленинградская область является одним из крупнейших регионов-сельхозпроизводителей в стране. Ленинградцы-аграрии кормят жителей региона, петербуржцев и производят продукцию на российский рынок и экспорт», – поясняет Михаил Москвин.

Ипотека под 6,5%: успеть до ноября

Еще месяц назад большинство заемщиков не могли даже мечтать об ипотеке под 6,5%. В ближайшие месяцы это будет реально – независимо от семейного положения, наличия детей или даты их рождения. То есть этой программой могут воспользоваться и молодые люди, и пенсионеры, и семья, в которой двое детей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подготовить льготную ипотечную программу, которая поддержит отрасль строительства. До 1 ноября в Ленинградской области можно получить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройках на сумму до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых.

«Подчеркну – речь идет о сумме кредита, а не стоимости квартиры. Согласно официальной статистике в 2019 году в Ленинградской области выдано 18,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 45,5 млрд рублей, средняя процентная ставка составила – 8,87%. Разница между 9% и 6,5% кажется небольшой, но не будем забывать, что ипотечные кредиты берут на 10–20 лет, поэтому помощь в этой перспективе существенная – до трети от суммы процентов – десятки тысяч рублей», – рассказывает о льготной ипотеке зампредседателя правительства.

Так, стоимость квартиры может быть и 15 млн, но банк даст в долг только 8 млн рублей. При этом можно взять и 1 миллион, но если речь идет о новостройке, то наверняка нужно вложиться в ремонт, поэтому целесообразно, например, взять сумму кредита больше, а собственные накопления потратить на отделку.

Существенное отличие этой ипотечной программы от других состоит в том, что срок ее кредита не ограничен.

Итак, для того чтобы воспользоваться программой, заемщик должен быть гражданином России и успеть заключить договор на ипотеку до 1 ноября 2020 года. Квартира при этом должна быть расположена в новостройке, а продавцом выступать юридическое лицо. Вторичка не подойдет. Дом может находиться в процессе строительства или уже быть готовым к заселению. Первоначальный взрос – не менее 20% от суммы приобретаемого жилья. На первый взнос или покрытие платежей можно использовать материнский капитал и другие виды господдержки, включая региональные. Однако если заемщик отказывается от страхования жизни и недвижимости, процентная ставка может вырасти на один процентный пункт.

Суть льготы заключается в том, что банкам государство будет возмещать проценты по льготным кредитам, которые выданы с 17 апреля по 1 ноября 2020 года включительно. В числе банков, которые выдают льготную ипотеку, сейчас 11 финансово-кредитных организаций. Полный список будет опубликован в ближайшее время на сайте Дом.рф. Каждый банк устанавливает свой перечень документов для выдачи льготной ипотеки, но основной пакет, подтверждающий личность и размер дохода, схож с необходимым по «Сельской ипотеке».

Важен и еще один нюанс: согласно распоряжению Правительства РФ в России будет выдано не менее 240 тысяч таких кредитов, чтобы привлечь в строительную отрасль порядка 900 млрд рублей.

«Мы очень надеемся оживить спрос на квартиры всеми этими мерами, чтобы с минимальными потерями пройти «поствирусные» негативные явления в экономике и сохранить проекты и застройщиков», – резюмировал зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Сомнений в этом нет.

Соня Томбер