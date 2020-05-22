Пятеро всеволожских спортсменов завоевали призовые места в соревнованиях по ушу

В период временной приостановки проведения спортивных соревнований Федерация ушу России впервые провела соревнования «Чемпионат и Первенство России по ушу» в онлайн-формате. Соревнования приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Чемпионат и Первенство по ушу проходили с 15 по 20 мая. В соревнованиях приняли участие 542 спортсмена из 37 субъектов Российской Федерации, среди них было 18 спортсменов из Федерации ушу Ленинградской области.

Было представлено 10 дисциплин ушу. Каждый спортсмен присылал видеозапись своего выступления, после чего судьи через интерактивную электронную программу выставляли оценки. Итоговую оценку, которая и определяла результат, выставлял старший судья.

В итоге спортсмены из города Всеволожска Ульяна Бойцова, Сергей Сакаев и Мария Калугина завоевали первые места, а Александра Сафонова и Александр Панфилов – третьи места. Самому младшему из наших призеров и победителей – 9 лет, самой старшей – 17 лет. Они занимаются во Всеволожске у тренеров Вячеслава Евгеньевича Баева, Дмитрия Константиновича Симакова и Эльвиры Сергеевны Шауб. По окончании соревнований победители и призеры через интернет получили виртуальный диплом и виртуальные медали.

Эти соревнования были отборочными на Чемпионат и Первенство Европы по ушу, которые также пройдут в онлайн-формате с 25 мая по 5 июня 2020 года. Некоторые из наших ушуистов примут в нем участие. А результат мы узнаем очень скоро. Следите за новостями.

Соб. инф.