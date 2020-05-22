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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Маломерным судам разрешено выходить на водоемы области

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Сегодня в Ленинградской области открылась навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал 22 мая глава региона Александр Дрозденко.

Решение принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой в регионе и смягчением ограничительных мер по коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области».

Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования.

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