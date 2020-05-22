Биржа труда Всеволожского района приглашает на общественные работы

С понедельника потерявшие доход жители региона могут приступить к общественным работам. Биржа труда Ленинградской области готова трудоустроить тех, кто лишился заработка из-за сложной эпидемиологической ситуации.

– Оплата труда за данный вид деятельности включает два МРОТ и составляет 24 тыс. 260 рублей в месяц, – говорит Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости населения» Наталья Петрова. – Гражданам предлагают такие общественные работы, как вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусора в полосе отвода, очистка и мытье дорожных знаков, покраска бордюров, барьерных ограждений, автобусных остановок и др. Список работ ежедневно расширяется.

Необходимую информацию можно получить на районных Биржах труда, в социальных сетях, на портале комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Телефон горячей линии Комитета по труду и занятости Ленинградской области: (812) 350-47-47. Телефоны горячей линии Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: (813-70) 3-17-67; (950) 033-02-75; (952) 270-44-09; (904) 330-17-29.

Ирэн Овсепян