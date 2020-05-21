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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юные танцоры из Морозовки хорошо выступили на Всероссийском конкурсе

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Студия современного танца «Феникс» из Морозовского городского поселения стала лауреатом 2-й степени во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцевальный трофей», который проходил в онлайн-формате.

Руководитель студии Анна Анисимова получила благодарность за активную профессиональную позицию творческого развития коллектива и яркую демонстрацию талантов своего региона.

Фото из архива группы «Студия современных танцев «Phoenix» в соцсети «ВКонтакте»

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