Юные танцоры из Морозовки хорошо выступили на Всероссийском конкурсе

Студия современного танца «Феникс» из Морозовского городского поселения стала лауреатом 2-й степени во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцевальный трофей», который проходил в онлайн-формате.

Руководитель студии Анна Анисимова получила благодарность за активную профессиональную позицию творческого развития коллектива и яркую демонстрацию талантов своего региона.

Фото из архива группы «Студия современных танцев «Phoenix» в соцсети «ВКонтакте»