Строительство виадука идет по графику

Во Всеволожском районе в целом и в самом Всеволожске в частности в настоящее время ведутся активные работы по строительству новых дорог и ремонту уже существующих. На одном из таких объектов – транспортной развязке на пересечении автодороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» с железной дорогой на перегоне «ст. Всеволожская – ст. Мельничный Ручей» побывал наш корреспондент.

О темпах возведения долгожданного виадука рассказал и.о. начальника отдела капитального строительства ГКУ «Ленавтодор» Александр Чуркин.

– Целью строящегося объекта протяженностью 650 метров была разгрузка Колтушского шоссе и исключение пересечения автомобильной и железной дорог в одном уровне, что должно было привести к предотвращению больших автомобильных пробок, увеличению транзитных перевозок и, соответственно, к улучшению качества жизни людей.

В настоящий момент работы ведутся в строгом соответствии с календарным графиком, и потому отставаний по основным видам выполняемых работ у нас нет. В декабре 2022 года строительство объекта будет завершено.

Сейчас ведется строительство подпорных стенок, устройство фундаментов и продолжается «вынос» инженерных сетей.

Согласно государственному контракту строительно-монтажные работы производит подрядная организация «АБЗ-Дорстрой», мы же осуществляем текущий контроль.

Все возникающие вопросы по строительству (инженерные сети, канализация, водопровод, электрические сети, водоканал, тепловые сети и др.) мы совместно решаем в рабочем порядке, что позволяет обеспечивать высокий темп выполнения работ и дает надежду на то, что взятые обязательства будут выполнены качественно и в срок.

Подготовил Владимир Шемшученко