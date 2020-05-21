Парк «Оккервиль» благоустроят к сентябрю

Новая зона отдыха для горожан за 14,9 млн рублей появится в Заневском городском поселении. За благоустройство данной территории проголосовали почти 2 000 жителей Кудрово. Сдача объекта намечена на сентябрь текущего года.

– Благоустройство парка «Оккервиль» реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В нынешнем году во Всеволожском районе приведут в порядок 15 общественных и 2 дворовые территории. Будет потрачены 285,7 млн рублей. Впервые в проект включены территории массовой застройки: Новое Девяткино, Мурино и Заневка.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»