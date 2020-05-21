Губернатор проверил ход строительства поликлиники в Кудрово

Медицинское учреждение общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров построят к лету 2022 года. Общая стоимость контракта 644,7 млн руб. Возводится поликлиника в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Вчера, 20 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил ход строительства объекта, обратив внимание на то, что уже возведены стены нового медучреждения. Срок строительства – 32 месяца. Пока выполнено только 12% строительных работ. На данный момент заложено основание поликлиники и сетей хозяйственно-бытовой канализации, готовы фундамент и колонны гаража для спецтехники на 4 автомобиля. Выполняются монолитные работы на 1 и 2 этажах, устройство кирпичных перегородок на цокольном этаже.

Ирэн Овсепян