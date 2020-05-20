Стартовал конкурс стихов благодарности «Спасибо врачам»

В эти непростые времена многие из нас хотели бы высказать слова благодарности и поддержки медикам. Ведь именно они оказались на передовой в борьбе с коронавирусом.

Поэтому комитет по культуре и Дом народного творчества Ленинградской области объявили конкурс стихов «Спасибо Врачам». Принять участие в нем могут все жители Ленинградской области независимо от возраста. Продлится он до 27 мая, так что еще есть время поделиться своим творчеством. Организаторы отмечают, что стихи будут проверять на предмет плагиата. Запрещена и ненормативная лексика. В остальном же полет фантазии никто не ограничивает. Строки можно посвятить как медикам в целом, так и конкретному врачу.

Кроме того, для участия в конкурсе авторам необходимо сделать фото с листком бумаги, на котором написано «Спасибо Врачам». После этого фотографию и стихи следует отправить на электронную почту Дома народного творчества omm@dntlenobl.ru .Также необходимо указать имя и фамилию автора, возраст и район проживания. По итогам конкурса планируется создать буклет, в который войдут лучшие произведения. Впоследствии буклет будет передан в учреждения здравоохранения Ленинградской области.

Екатерина Королева