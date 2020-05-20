Предпринимателей Всеволожского района поддержат рублем

Бизнесменам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии, окажут поддержку.

Администрация Всеволожского района совместно с Фондом развития предпринимательства передала в комитет по малому бизнесу Ленинградской области список, в который вошли 242 индивидуальных предприятия, претендующие на получение единовременной денежной выплаты. Все они приостановили свою деятельность из-за эпидемиологической ситуации.

Помимо этого, Фонд поддержки проводит и большую работу, направленную на оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого бизнеса в онлайн-режиме, а специалисты отвечают на все поступающие запросы. За период с 1 апреля по настоящее время на «горячую линию» поступило более 700 обращений о мерах поддержки – федеральных, региональных, муниципальных.

Удержать бизнес на плаву помогут и решения совета депутатов района. С 24 апреля приняты соответствующие документы о снижении ЕНВД для пострадавших отраслей до 7,5% (ранее эта цифра составляла 15%). Помимо этого, администрацией района предоставляется отсрочка для наиболее пострадавших отраслей по уплате арендных платежей за муниципальное имущество и земельные участки, госсобственность на которые не разграничена. На ближайшем совете депутатов района планируется рассмотреть следующие вопросы:

– освобождение субъектов МСП , осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, от уплаты арендных платежей на три месяца (апрель, май, июнь),

– предоставление отсрочки всем субъектам на три месяца по уплате арендных платежей за муниципальное имущество,

– уменьшение размера арендной ставки с 1 марта по 1 октября 2020 года всем хозяйствующим субъектам в связи с невозможностью использования имущества в период пандемии.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива