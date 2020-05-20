Песни Победы исполняли всем поселением

В Васкеловском сельском Доме культуры подвели итоги флешмоба «Поем вместе песни Победы».

Акцию поддержали 44 участника из Гарболово, Васкелово, Ненимяк, Лесного, Лесхоза, Стеклянного, 47 км, Куйвози, СНТ «Околица», Сертолово, Лесколово, Лехтуси, Елизаветинки, Колпинского района Петербурга, Всеволожска и даже… Крыма.

Включились в флешмоб коллективы администрации и депутатов Куйвозовского поселения, педагоги Лесновского центра образования, сотрудники детского сада № 83 Красногвардейского района Петербурга.

В ходе акции прозвучали более 20 песен о войне. Итоги подводились в ходе голосования подписчиков сайта Васкеловского Дома культуры. В память о флешмобе был записан видеоролик, в котором звучат в том числе песни в исполнении Ольги и Нины Шевцовых из Лесколовского ЦО (1 место), Фатимы и Заремы Гюльахмедовых из поселка 47 км (2 место), коллектива педагогов из Лесновского ЦО (3 место).