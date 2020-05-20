Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил реализацию национальных проектов во Всеволожском районе

Сегодня, 20 мая, глава 47-го региона Александр Дрозденко прибыл с рабочим визитом в город Кудрово.

– Вчера Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов четко дал понять необходимость реализации национальных проектов, – подчеркнул губернатор. – Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, органы власти должны не только решать текущие вопросы, но и работать на перспективу. Сегодня в Кудрово реализуется три важных национальных проекта: возведение доступного и комфортного жилья, комфортная городская среда и строительство социальных объектов.

По словам руководителя региона, возводя новые объекты, правительство Ленинградской области присматривается к опыту финских коллег.

– Это правильно, – считает глава региона. – Мы живем на одной широте, и у нас одинаковые вкусовые пристрастия. Что касается вопросов благоустройства, то в течение трех лет пустырь между домами, где есть небольшая речушка, планируется превратить в современный экопарк с красивыми дорожками, детскими площадками, беседками – тем, чего не хватает городскому жителю.

Что касается социальных объектов, то с опережением графика возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в сутки. Надеюсь, что новое медучреждение сдадут летом 2022 года.

Губернатор отметил, что в Ленинградской области быстрыми темпами возводятся детские сады.

– Еще недавно каждый второй вопрос от жителей в Кудрово был о строительстве дошкольных учреждений, – отметил Александр Юрьевич. – Сейчас ситуация изменилась: детсады строятся и сдаются в эксплуатацию пачками.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО