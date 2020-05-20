В Кудрово построят детский сад на 295 мест

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 20 мая, проинспектировал строительство детского сада в Кудрово. Стоимость контракта составляет 327,7 млн рублей.

Новое дошкольное учреждение возводится в рамках программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Заказчиком строительства стала администрация Всеволожского района. Площадь трехэтажного детского сада, который распахнет двери для маленьких жителей Кудрово в первом квартале 2021 года, составляет 7,6 тыс. кв. м. Дошкольное учреждение планируется построить за 17 месяцев.

Готовность объекта на сегодняшний день – 75 процентов. Проведены работы по закрытию теплового контура, ведется монтаж систем вентиляции, электричества, отопления, водоснабжения и канализации. В данный момент продолжаются отделочные работы и благоустройство территории.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО