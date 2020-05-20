Всеволожские школьники будут изучать на уроках литературы произведения местных писателей и поэтов

На кафедре филологического образования Ленинградского института развития образования идет работа над составлением учебной хрестоматии для учащихся 5–9 классов «Литература Ленинградской области», в которой планируется и отдельный раздел – «Литература Всеволожского района».

После завершения работы в хрестоматию войдут фрагменты или целостные произведения известных поэтов и прозаиков нашего района. Обязательным условием включения в это учебное пособие тех или иных произведений является посвящение текстов месту или хотя бы упоминание в них топонима (географического названия), относящегося к Всеволожскому району. Также рабочая группа педагогов-составителей должна «разглядеть» методический потенциал рассматриваемых произведений.

Владимир Шемшученко