Во Всеволожском районе открылись бани

Принять посетителей теперь могут все бани Всеволожского района. Правительство Ленинградской области приняло решение, которое позволило возобновить данный вид деятельности во всем регионе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Ранее функционировали бани лишь в тех населенных пунктах, где не было заболевших ковид-19 и отсутствовало горячее водоснабжение.

– С сегодняшнего дня наши бани начали работать в штатном режиме, – пояснил генеральный директор МП «Всеволожские бани» Максим Потапов. – К сожалению, вынужденный простой сказался на финансовом благосостоянии. Сейчас мы полностью готовы оказать необходимый спектр услуг. Согласно опубликованным требованиям, мы обязаны соблюдать необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции.

– Во Всеволожском районе функционирует семь муниципальных бань, – рассказывает начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – В соответствии с постановлением правительства их деятельность была временно запрещена. Сегодня бани, сауны, душевые пользуются большой популярностью. Особенно они востребованы в местах отдыха, где предложен большой спектр частных банных услуг.

Ирэн Овсепян