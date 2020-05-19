Предприятие по переработке мусора строится в Мяглово незаконно

В ходе состоявшейся 18 мая прямой линии глава региона Александр Дрозденко полтора часа отвечал на вопросы жителей Ленинградской области.

Еще до того, как начать принимать звонки и видеопослания, губернатор сделал прогноз относительно наиболее острых проблем, волнующих земляков, и не ошибся – первый из более чем 300 поступивших вопросов, действительно, касался «мусорной темы».

Достаточно подробно Александр Дрозденко объяснил, откуда берется сумма 6 рублей с квадратного метра и почему она справедлива. Также он сообщил, что местные власти смогут адресно облегчить финансовую нагрузку, например, на многодетные семьи.

Среди дозвонившихся были и жители Всеволожского района, взволнованные появлением неподалеку от поселка Разметелево «самодельного» мусороперерабатывающего завода. Глава региона ответил твердо – строительство не согласовано.

«Там нет разрешения на строительство такого предприятия. Стройка незаконная. Человек, имея в собственности участок сельхозназначения, заявил, что будет принимать строительный груз. Ему выдали предписание, что это запрещено», – пояснил Александр Дрозденко. На несанкционированную стройку с инспекциями уже выезжали Роспотребнадзор, Росприроднадзор и комитет по экологической безопасности Ленинградской области.

По словам губернатора, незаконным строительством в ближайшем времени – буквально на следующей неделе – плотно займутся работники прокуратуры. «Никакой переработки мусора там быть не должно», – заверил глава региона.

Светлана Завадская