В Юкковском поселении в будущем ожидаются перемены

О том, какие оперативные и долгосрочные вопросы решает власть Юкковского сельского поселения, рассказал 15 мая перед депутатским корпусом этого муниципального образования глава администрации Дмитрий Туркин. В числе приоритетных задач администрации руководитель исполнительной власти назвал вопросы, связанные с социально-культурной сферой.

Строительство ДК в Лупполово

Огромное учреждение культуры строить в небольшом населенном пункте нецелесообразно. Изучив опыт Аннинского поселения в Ломоносовском районе, администрация выбрала вариант типового быстровозводимого модульного Дома культуры на 150 мест.

В период пандемии сотрудники муниципалитета подобрали подходящий участок на Зеленой улице. Место очень удобное для строительства и по транспортной доступности, и по возможности подведения коммуникаций. Теперь можно подавать заявку на получение субсидии.

Детский сад в Юкках

Администрация Всеволожского района согласовала участок под строительство детского сада на улице Строителей в деревне Юкки, но для этого потребуется внести изменения в генплан поселения. В районную администрацию уже подана заявка на изменение генерального плана в целях строительства дошкольного учреждения.

Расселение аварийного жилья

На 2021 год все 8 квартир сгоревшего дома на улице Пионерской, д. 26 в деревне Юкки включены в областную программу расселения аварийного жилья.

Библиотека

Библиотека в поселении не работает с 2007 года. Нельзя сказать, что администрацию такое положение дел не волнует. По словам главы, ведется поиск подходящего помещения для открытия «храма» культуры, а пока началась инвентаризация библиотечного фонда, в котором более пяти тысяч книг.