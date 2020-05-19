В Лиголамби расстреляли икону на поклонном кресте

Режим самоизоляции в Ленинградской области был смягчен 12 мая, и многие люди сразу поспешили посетить воинские мемориалы. В частности, возле кладбища летчиков в Углово то и дело останавливались машины. Люди приносили цветы. Центральный на кладбище памятник – памятник гвардии подполковнику Г.М. Галицыну – оказался весь усыпан цветами.

И что особенно приятно: кто-то успел навести там порядок к 9 Мая. Если раньше каждую могилу обозначали деревянные палки-ветки с прибитыми к ним звездочками, то теперь их заменили на аккуратные деревянные оструганные бруски. Красные звездочки перенесли на эти бруски. И все стало выглядеть намного аккуратней. Более того – на кладбище выкошена трава на большом участке и расчищены клумбы. Кто навел этот порядок, мы пока не знаем, но это не было плановым мероприятием. Приятно думать, что жители района проявляют сознательность.

Хотя есть одна проблема. Завод, который стоял возле кладбища, закрылся, бетонный забор разобран. Но, видимо, уезжая с насиженного места, заводчане оставили огромную кучу мусора. Пакеты с мусором разбросаны по большой площади, и необходимо провести здесь капитальный субботник, чтобы все это убрать. Получается противоречие: одни заваливают площадку мусором, другие благоустраивают кладбище летчиков.

Еще более противоречивая картина предстала, когда три поисковика из Всеволожского района приехали возложить цветы на место заброшенного госпитального захоронения в местечке Лиголамби. В сентябре 2019 года группа активистов поставила на этом месте большой поклонный крест, который виден издалека. К кресту прибили иконку «Успение Богородицы». Газета «Всеволожские вести» в прошлом году писала об этом событии. И вот прошло всего полгода, люди приехали с цветами, и что они увидели?

С одной стороны – приятный сюрприз. Кто-то неизвестный возле поклонного креста высадил лиственницы и даже заботливо сделал вокруг них ограждение. С другой стороны, налицо оказался факт вандализма. Обозначили себя такие же варвары, как те, кто осквернил памятник маршалу Коневу в Праге, как те, кто в «Бессмертный полк» поместил фото нацистов. Нелюди выбрали икону в качестве мишени для стрельбы. Четыре выстрела приняла на себя икона «Успение Богородицы». Причем варвары явно метили в саму Богородицу и Иисуса Христа, да промахнулись. К сожалению, сейчас невозможно выяснить, кто эти сделал, потому что поклонный крест стоит в чистом поле, и рядом нет никаких домов и видеорегистраторов. Но преступление было совершено в канун праздника 9 Мая. Отвратительно, что все эти преступления произошли во время празднования 75-летия Великой Победы, которая до сих пор кому-то не дает покоя. А стрелявшие в святыню, видимо, еще не поняли, что их ожидает возмездие.

Тем не менее, мы воспользуемся случаем, чтобы выразить благодарность тем, кто добровольно, не сообщая своих имен, очищал заброшенные кладбища. И хотим сказать, что благоустройство недавно найденного захоронения в Лиголамби продолжается. Сейчас группа поисковиков-активистов мастерит стенд, на котором будет информация, какому госпиталю принадлежало это кладбище, сколько человек там покоится, в каких боях были ранены эти люди. В ближайшее время стенд будет установлен рядом с расстрелянной иконой.

Людмила Однобокова

Фото Елены Седовой