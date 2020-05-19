Во Всеволожском районе закрыли два крупных торговых центра

По решению правительства Ленинградской области, из-за несоблюдения покупателями правил Роспотребнадзора, закрылись два крупнейших торговых центра – «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» во Всеволожском районе. По предварительной оценке владельцев концерна, затраты на запуск составили пять миллионов рублей.

– Владельцы торговых сетей провели огромную работу по предотвращению распространения ковид-19, – говорит начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – Накануне открытия руководство ТЦ проинструктировало арендаторов. Ведь здоровье людей бесценно! Следуя требованиям Роспотребнадзора, в торговых центрах были продезинфицированы все поверхности, ограничены входы и выходы, приняты меры по разграничению потоков посетителей. Согласно регламенту, торговые залы должны были быть заполнены на 50 процентов. Большая часть арендаторов в ТЦ, а это 80 процентов из них, приняли все необходимые меры, и только у 20 процентов были зафиксированы незначительные нарушения, которые устранялись незамедлительно.

По словам Инги Сергеевны, ситуация усложнилась из-за звонков в call-центр о заминировании торговых центров.

– Пришлось из обоих ТЦ эвакуировать посетителей, – отмечает начальник управления. – Из-за этого граждане вынужденно нарушали дистанцию. Кроме того, многие жители Санкт-Петербурга, где закрыты крупные торговые центры, воспользовавшись случаем, выехали в пригородные магазины. Это тоже спровоцировало большое скопление народа. Безусловно, бизнесмены понимают, что областное правительство пошло на беспрецедентные меры, разрешив предпринимателям возобновить работу. Всеволожский район относится к повышенной зоне риска заражения коронавирусом. Поэтому предприниматели, со своей стороны, готовы соблюдать все меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения распространения инфекции.

– Жители региона должны понять, что нельзя выходить из дома без средств индивидуальной защиты, тем более, посещать общественные места, – поясняет Инга Маслова. – Но, как показывают совместные с контролирующими инстанциями рейды, некоторые халатно относятся к мерам безопасности. Трудно заставить наших граждан надевать средства индивидуальной защиты и заботиться о собственной безопасности. Некоторые посетители торговых центров пытаются «прорваться» в магазин, нарушая перчаточно-масочный режим, и громко возмущаются, когда их призывают соблюдать требования Роспотребнадзора.

Ирэн Овсепян