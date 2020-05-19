Благотворительный проект исполняет мечты ветеранов

Проект «Мечта ветерана» оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, помогает им осуществить их самые заветные мечты.

На сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть, о чем мечтают ветераны. Например, можно передать вещи или организовать встречу. На сайте проекта есть список ветеранов и их желания. При этом указывается, мечты каких ветеранов уже были исполнены. Кроме того, пользователь может и сам сообщить проекту о мечте ветерана.

Если мечта ветерана носит нематериальный характер, например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу. Помимо этого, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может стать партнером Проекта. Все желающие могут стать волонтерами Проекта.

Дорогие земляки! Подключайтесь к проекту!